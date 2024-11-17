 

По Филиппинам ударил тайфун Ман-Йи, шестой за месяц

17.11.2024, 13:50, Новости дня
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По северу Филиппин нанес удар мощный тайфун Ман-Йи, ставший уже шестым за последний месяц. Скорость ветра достигает 185 километров в час, а отдельных его порывов – 235 километров в час.

Первым принял удар стихии остров Катандуанес, затем тайфун пришел на остров Лузон – самый густонаселенный в Филиппинском архипелаге. Метеорологи называют тайфун “угрожающим жизни”. Более 1200000 человек покинули свои дома.

Информации о погибших пока не поступало, однако инфраструктуре и зданиям на острове Катануанес нанесен значительный ущерб. Прервана работа двух международных и множества местных аэропортов, ожидаются приливные волны и выпадание значительного количества осадков.

За последние недели жертвами тайфунов стали 160 человек. Нанесен ущерб инфраструктуре, зданиям, сельскохозяйственным угодьям.


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