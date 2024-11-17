 

Полиция Амстердама начала публиковать фотографии погромщиков

17.11.2024, 12:10, Новости дня
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Полиция Амстердама начала публиковать фотографии наиболее активных участников еврейского погрома, происшедшего в столице Нидерландов в ночь на 8 ноября, после футбольного матча между тель-авивским “Маккаби” и местным “Аяксом”.

Как пишет “Исраэль а-Йом”, власти предоставили 27 погромщикам ультиматум, предложив сдаться. После его истечения были опубликованы фотографии пятерых из них. Двое из участников уже арестованы.

В то же время канадский телеканал CBC обращает внимание на отчет, опубликованный амстердамским муниципалитетом на минувшей неделе. В нем утверждается, что в провоцировании беспорядков сыграли роль сами израильтяне, которые вели себя неподобающе.

Согласно документу, за сутки до матча группа из 50 болельщиков “Маккаби” сорвала палестинский флаг. Израильтяне начали нападать на таксистов, которым пришлось сорганизоваться для самообороны. Как утверждается, израильтяне вели себя настолько агрессивно, что зашла речь об отмене матча.

Отметим, что поведение израильских болельщиков, каким бы оно ни было, никак не противоречит фактам, что пропалестинские хулиганы начали подготовку к нападению еще до того, как первые болельщики приземлились в Нидерландах.


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