Бывший студент устроил резню на кампусе одного из университетов Китая
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В результате нападения на кампус университета в городе Исин на востоке Китая погибли восемь человек, 17 получили ранения, пишет CNN со ссылкой на заявление местной полиции.
Преступник, с ножом напавший на студентов и преподавателей, бывший студент, не сдавший экзамен и не получивший диплом. Он был задержан.
Других подробностей полиция не сообщила.
Это не первое нападение с ножом в Китае за последние месяцы.
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