Вариант романтического ужина из трех простых и соблазнительных блюд

Разогрейте духовку до 180°C. Нарежьте багет на тонкие ломтики и слегка поджарьте в духовке до золотистой корочки.
Обжарьте чеснок в небольшом количестве оливкового масла до появления аромата. Затем добавьте очищенные и промытые креветки. Жарьте их до готовности (около 3-4 минут).
Нарежьте манго мелкими кубиками. Смешайте манго с соком лайма, мелко нарубленной кинзой, солью и перцем.
Намажьте каждый кусочек багета смесью из манго, а сверху положите обжаренные креветки. Украсьте брускетты листиками кинзы.
Основное блюдо: Филе миньон с грибным соусом и овощами-гриль
Ингредиенты для мяса
Филе миньона (говядина) – 2 шт. (по 250 г)
Оливковое масло – 2 ст. ложки
Розмарин свежий – 2 веточки
Чеснок – 2 зубчика
Морская соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Для гриба
Шампиньоны свежие – 200 г
Лук-шалот – 1 головка
Белое сухое вино – 100 мл
Овощной бульон – 150 мл
Сливки жирные – 80 мл
Масло сливочное – 20 г
Тимьян свежий – пара веточек
Лавровый лист – 1 штука
Мука пшеничная – 1 ч. ложка
Сахар – щепотка
Соль и перец – по вкусу
Овощи гриль
Кабачки – 1-2 шт.
Болгарский перец – 1-2 шт.
Баклажан – 1-2 шт.
Цукини – 1-2 шт.
Оливковое масло
Итальянские травы – 1 чайная ложка
Немного бальзамического уксуса
Мёд – 1 столовая ложка
Кунжут – по желанию
Приготовление мяса
Нагрейте сковороду с оливковым маслом. Добавьте розмарин и раздавленный чеснок. Когда они начнут источать аромат, уберите их со сковороды.
Посолите и поперчите филе миньонов. Обжаривайте мясо на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки. После этого уменьшите огонь и готовьте ещё около 6-7 минут, переворачивая каждые пару минут, чтобы оно оставалось сочным внутри.
Заверните мясо в фольгу и дайте ему отдохнуть 5-10 минут перед подачей.