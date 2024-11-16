 

Вариант романтического ужина из трех простых и соблазнительных блюд

16.11.2024, 18:55, Новости дня
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Закуска: Брускетты с креветками и манго

Ингредиенты

  • Багет – 1 шт.
  • Креветки крупные – 300 г
  • Манго спелое – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Оливковое масло – 2 ст. ложки
  • Сок лайма – 1 ст. ложка
  • Кинза – несколько веточек
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление

  • Разогрейте духовку до 180°C. Нарежьте багет на тонкие ломтики и слегка поджарьте в духовке до золотистой корочки.
  • Обжарьте чеснок в небольшом количестве оливкового масла до появления аромата. Затем добавьте очищенные и промытые креветки. Жарьте их до готовности (около 3-4 минут).
  • Нарежьте манго мелкими кубиками. Смешайте манго с соком лайма, мелко нарубленной кинзой, солью и перцем.
  • Намажьте каждый кусочек багета смесью из манго, а сверху положите обжаренные креветки. Украсьте брускетты листиками кинзы.

    • Основное блюдо: Филе миньон с грибным соусом и овощами-гриль

    Ингредиенты для мяса

    • Филе миньона (говядина) – 2 шт. (по 250 г)
    • Оливковое масло – 2 ст. ложки
    • Розмарин свежий – 2 веточки
    • Чеснок – 2 зубчика
    • Морская соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

    Для гриба

    • Шампиньоны свежие – 200 г
    • Лук-шалот – 1 головка
    • Белое сухое вино – 100 мл
    • Овощной бульон – 150 мл
    • Сливки жирные – 80 мл
    • Масло сливочное – 20 г
    • Тимьян свежий – пара веточек
    • Лавровый лист – 1 штука
    • Мука пшеничная – 1 ч. ложка
    • Сахар – щепотка
    • Соль и перец – по вкусу

    Овощи гриль

    • Кабачки – 1-2 шт.
    • Болгарский перец – 1-2 шт.
    • Баклажан – 1-2 шт.
    • Цукини – 1-2 шт.
    • Оливковое масло
    • Итальянские травы – 1 чайная ложка
    • Немного бальзамического уксуса
    • Мёд – 1 столовая ложка
    • Кунжут – по желанию

    Приготовление мяса

  • Нагрейте сковороду с оливковым маслом. Добавьте розмарин и раздавленный чеснок. Когда они начнут источать аромат, уберите их со сковороды.
  • Посолите и поперчите филе миньонов. Обжаривайте мясо на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки. После этого уменьшите огонь и готовьте ещё около 6-7 минут, переворачивая каждые пару минут, чтобы оно оставалось сочным внутри.
  • Заверните мясо в фольгу и дайте ему отдохнуть 5-10 минут перед подачей.

    • Приготовление грибов

  • Нарежьте шампиньоны пластинками, лук-шалот мелко порубите.
  • Обжарьте лук-шалот в масле до прозрачности, затем добавьте грибы и жарьте до золотистого цвета.
  • Влейте белое вино и тушите, пока жидкость почти полностью не испарится.
  • Добавьте овощной бульон, лавровый лист, тимьян и доведите до кипения. Уменьшите огонь, варите 15 минут.
  • В отдельной кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и хорошо размешайте. Постепенно введите горячий соус из грибов, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.
  • Добавьте сливки, сахар, соль и перец. Варите ещё 5-7 минут до загустения.

    • Овощи-гриль

  • Подготовьте овощи: кабачки, болгарский перец, баклажаны и цукини нарежьте длинными полосками.
  • Выложите овощи на противень, сбрызните оливковым маслом, итальянскими травами, немного посолите и полейте мёдом.
  • Запекайте при температуре 220°C около 15-20 минут, периодически переворачивая.

    • Десерт: Тирамису с ягодами

    Ингредиенты

    • Савоярди (итальянское печенье) – 24 шт.
    • Сыр маскарпоне – 500 г
    • Яйца – 4 шт.
    • Сахар – 120 г
    • Эспрессо – 400 мл
    • Какао-порошок – 2 ст. ложки
    • Свежие ягоды (клубника, малина, ежевика) – по вкусу
    • Ванильный экстракт – 1 ч. ложка

    Приготовление

  • Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с половиной сахара до кремообразного состояния. Добавьте маскарпоне и ванильный экстракт, тщательно перемешайте.
  • Взбейте белки с оставшимся сахаром до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте взбитые белки в сырную массу.
  • Заварите эспрессо и остудите его. Опускайте савоярди в кофе на несколько секунд, чтобы они пропитались.
  • В форму для тирамису выкладывайте слоями пропитанные савоярди и сырный крем. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
  • Поставьте десерт в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь.
  • Перед подачей украсьте тирамису какао-порошком и свежими ягодами.

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