 

Пожар в отделении для новорожденных в Индии, не менее десяти погибших

16.11.2024, 8:00, Новости дня
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Поздно вечером 15 ноября в неонатальном отделении больницы при медицинском колледже Махарани Лакшмибаи в штате Уттар-Прадеш возник пожар, в результате которого погибли не менее десяти новорожденных.

Три из десяти тел еще не опознаны, сообщил журналистам представитель властей штата Уттар-Прадеш Браджеш Патхак.

Еще 16 младенцев находятся в критическом состоянии после пожара, пишет новостное издание Times Now. Число жертв может возрасти.

Телеканал NDTV сообщил, что в отделении интенсивной терапии для новорожденных на момент возникновения пожара находилось 54 младенца.

Причины возгорания выясняются.


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