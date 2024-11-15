 

Канцлер Германии впервые за долгое время поговорил по телефону с Путиным

15.11.2024, 18:45, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, впервые почти за два года поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пишет пресс-служба правительства Германии, Шольц призвал Путина к переговорам с Украиной ради “справедливого и прочного мира” и одновременно подчеркнул, что Германия готова помогать Украине столько, сколько понадобится.

Пресс-служба Кремля подтвердила факт телефонного разговора президента Путина с канцлером Германии Шольцем. Из сообщения Кремля следует, что Путин обрисовал свои прежние позиции в неизменном виде и обвинил Германию в “беспрецедентной деградации” отношений с Россией.

Согласно пресс-релизу Кремля, который цитируют российские агентства, Путин заявил, что к нынешней ситуации привела “многолетняя агрессивная политика НАТО” и что переговоры о мире следует вести “исходя из новых территориальных реалий”, то есть оставив за Россией как минимум все оккупированные ею территории.

Путин при этом заявил, что РФ будто бы никогда не отказывалась от переговоров и готова вести их и сейчас.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в сети Х, что Шольц позвонил ему и рассказал о содержании разговора с Путиным.

“С удовлетворением воспринял информацию, что канцлер не только однозначно осудил российскую агрессию, но и повторил позицию Польши: ничего об Украине без Украины”, – написал польский премьер.

Пресс-служба правительства Германии в сообщении о разговоре Шольца с Путиным особо подчеркнула, что до и после него Шольц связывался с президентом Украины Владимиром Зеленским.


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