 

Вероника Долина была задержана в РФ за обезболивающие препараты, привезенные из Израиля

15.11.2024, 13:45, Новости дня
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Поэтесса и исполнительница своих песен Вероника Долина была задержана в московском аэропорту Жуковский “за попытку ввоза в Россию сильнодействующих наркотических препаратов”. Как пишет Telegram-канал SHOT, Долина прибыла в Москву из Тель-Авива во вторник, 12 ноября. При досмотре на таможне у нее были обнаружены обезболивающие препараты “Ивалгин”, “Трамадол”, “Суматруптан”, а также лекарства с содержанием кодеина и бротизолама.

Издание отмечает, что Вероника Долина объяснила, что таблетки, из-за которых она была задержана в аэропорту, обычные обезболивающие для личного использования. При выезде из Израиля, по информации SHOT, Долина эти лекарства не декларировала. Поэтесса была задержана, после допроса ее освободили под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 226.1 УК РФ и 229.1 УК РФ о контрабанде сильнодействующих веществ и контрабанде наркотиков. По этим статьям Долиной может грозить до 20 лет колонии.


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