МИД РФ вновь призвал освободить удерживаемых в Газе россиян

15 ноября МИД РФ опубликовал ответ официального представителя министерства Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с публикацией “видеообращения” гражданина РФ Александра Труфанова, удерживаемого в качестве заложника в секторе Газы террористами “Исламского джихада”.

Примечательно, что в своем ответе Захарова вообще не упомянула “Исламский джихад”, хотя упоминает ХАМАС.

Текст ответа М.Захаровой: “На сегодняшний день в плену остается более ста человек. Исходим из того, что захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано. Повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц и, в первую очередь наших соотечественников А.Труфанова и М.Харкина. В данном контексте считаем нелишним напомнить, что, как показала практика, в деле решения проблемы заложников наиболее эффективными оказались политико-дипломатические методы. В ходе реализации достигнутых в ноябре 2023 г. договоренностей между Израилем и ХАМАС, были освобождены 78 человек, большинство из них – женщины и дети. Благодаря предпринятым нами настойчивым усилиям вне рамок этой сделки на свободу также вышли российские граждане Елена Труфанова и Ирина Татти (мать и бабушка Александра Труфанова), а также Рон Кривой. Как неоднократно подчеркивалось руководством министерства в беседах с родственниками все еще удерживаемых в Газе российских граждан, тема освобождения заложников является приоритетной в наших контактах с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций. Последовательная работа по реализации данной гуманитарной задачи будет продолжена, в том числе по каналам российских посольств в странах Ближнего Востока”.

24 октября российское государственное агентство РИА Новости публиковало фрагменты интервью с заместителем главы политбюро террористической организации ХАМАС Мусой Абу Марзуком, находившимся тогда в Москве. После переговоров с заместителем главы российского МИДа Михаилом Богдановым один из лидеров ХАМАСа сообщил РИА Новости: “Российская сторона ранее попросила освободить граждан с российским гражданством, которые находятся у ХАМАСа. Они попросили освободить четверых, из них двое были мирными гражданами, которых мы освободили безвозмездно, двое оставшихся – являются израильскими военными”. Говоря о заложнике Александре Труфанове, у которого есть израильское и российское гражданства, Абу Марзук заявил: “Он находится у “Исламского джихада”. Он офицер армии, был взят во время боев. И, естественно, его будут обменивать на палестинских узников, которые находятся на израильской территории”. На самом деле, Александр Труфанов и его подруга Сапир Коэн, Елена Труфанова (мама Александра) и Ирина Татти (бабушка Александра) 7 октября 2023 года в кибуце Нир-Оз, около границы с Газой, были захвачены террористами, которые убили Виталия Труфанова (отца Александра). В ноябре 2023 года, в рамках процедуры обмена, Сапир Коэн, Елена Труфанова и Ирина Татти были освобождены из плена. Александра Труфанова действительно удерживает “Исламский джихад”.

Абу Марзук тогда назвал имя другого российского гражданина, которого удерживает ХАМАС – Максим Харкин. Он заявил: “Максим Харкин – украинец, в тот момент, когда он был взят в плен, он не был гражданином России. Его семья приехала в Россию и получила для него гражданство России, для того чтобы РФ помогла им освободить его. Но он не гражданское лицо, он военный, служил в армии Израиля”.

“В качестве жеста уважения к нашим российским коллегам, мы поставим их в приоритете в момент обмена, чтобы их освободить в первую очередь”, – заявил Абу Марзук.

Как отмечала редакция Newsru.co.il, у Москвы есть повод для крайнего недовольства руководством ХАМАСа. 1 марта 2024 года МИД РФ заявлял, что в ходе переговоров с Абу Марзуком с российской стороны была “акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных и удерживаемых в Газе в качестве заложников гражданских лиц, в том числе трех российских граждан – Александра Труфанова, Андрея Козлова и Александра Лобанова”. Через несколько недель после этой встречи Богданов заявлял агентству ТАСС, что РФ продолжает контакты с ХАМАСом, чтобы добиться освобождения российских граждан, захваченных боевиками. Однако Труфанов по-прежнему остается в заложниках. Козлов вместе с еще тремя заложниками был освобожден израильским спецназом в ходе дерзкой операции в Нусейрате 8 июня 2024 года. Позже появились публикации об издевательствах в плену над заложниками, в том числе над российским гражданином Козловым.

В сентябре 2024 года Александр Лобанов был убит террористами ХАМАСа в Газе вместе с еще пятью заложниками.

Руководство ХАМАСа многократно благодарило руководство РФ за поддержку “палестинского сопротивления”. В марте 2024 года глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя (ликвидирован 31 июля 2024 года в Тегеране) направлял Владимиру Путину поздравление в связи с победой на президентских выборах. В поздравительном заявлении Ханийи говорилось, что ХАМАС рассчитывает на “укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества” с Россией. При этом член политбюро ХАМАСа Басэм Наим заявлял РИА Новости, что победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ отвечает стратегическим интересам палестинцев и ближневосточного региона в целом.

В то же время руководство ХАМАСа до сих пор не смогло или не захотело удовлетворить просьбу Кремля об освобождении российских граждан, захваченных террористами и удерживаемых в Газе.

Власти РФ не признают ни ХАМАС, ни “Исламский джихад” террористическими организациями. Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа и “Исламского джихада” на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает “за непрерывность отношений” РФ с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова “ХАМАС – хвала героям”, которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа в марте 2020 года, затем состоялась их встреча в сентябре 2022 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров неоднократно ранее встречался в Москве. В январе 2017 года Лавров обратился к представителям руководства ФАТХа, ХАМАСа и “Исламского джихада” так: “Уважаемые гости, дорогие друзья…”

После трагических событий “черной субботы”, 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАСа и других группировок осуществили нападение на территорию Израиля, убив более тысячи человек и похитив сотни мирных граждан (среди убитых, раненых и похищенных были граждане РФ), МИД РФ неоднократно принимал делегации ХАМАСа. Москва ставит себе в заслугу факт освобождения некоторых граждан РФ, находившихся в плену у террористов в Газе.

Многие аналитики отмечают, что власти РФ стали одним из основных бенефициаров нынешней войны в Израиле. Так как события на Ближнем Востоке не только отвлекают внимание от войны в Украине, но и повлияли на сокращение военной помощи Украине.