 

“Кешет-12” – Трамп пообещал убрать все препятствия для поставок оружия и боеприпасов Израилю

14.11.2024, 22:50, Новости дня
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Журналист Амит Сегаль в вечернем выпуске новостей на телеканале “Кешет-12” рассказал об обещании, полученном в Иерусалиме от команды Дональда Трампа. По словам Сегаля, Израилю было обещано, что сразу после своей инаугурации Трамп удалит все препятствия для поставок оружия и боеприпасов Израилю.

Сегаль отметил, что именно этим объясняется согласие Израиля приостановить боевые действия в Ливане на 60 дней.

Арабские СМИ сообщают, что посол Израиля в Ливане передал премьер-министру Наджибу Микати черновик соглашения о прекращении огня между “Хизбаллой” и Израилем.


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