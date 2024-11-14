 

Володин – доходы иноагентов, в том числе от недвижимости, можно будет конфисковать

14.11.2024, 21:10, Новости дня
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что 14 ноября Дума начнет рассмотрение законопроекта, касающегося “контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием”.

“Предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов. Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента”, – написал чиновник в Telegram-канале.

Володин отметил, что “по решению суда возможно зачисление средств в бюджет”, то есть их конфискация государством. Планируется также ввести правила, согласно которым на спецсчет будут перечисляться и другие доходы, например, от продажи или сдачи в аренду недвижимости.

Володин сообщил, что сегодня иноагентами признаны 491 человек. “Большинство из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России. Позволяют себе продолжать оскорблять нашу страну, её граждан. Не стесняясь рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины. Это недопустимо”, – считает российский чиновник.


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