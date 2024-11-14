 

Судьба трехэтажной квартиры Валерия Леонтьева рассекречена

14.11.2024, 20:35, Новости дня
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Артист Валерий Леонтьев уже более двух лет не проживает в России, хотя он неоднократно заявлял, что никогда не покидал родную страну. Однако близкие певца знают, что его трехуровневая квартира, расположенная недалеко от станции метро Трубная в Москве, вовсе не пустует.

Апартаменты артиста известны своим анималистическим дизайном и огромными масштабами. Ранее пресса сообщала, что жилье исполнителя хита “Казанова” пустует, в нем прогнил стояк и затопил соседей снизу. Позже стало известно, что квадратные метры выставлены на продажу. Однако эта информация не нашла официального подтверждения.

Сейчас же судьба трехэтажной квартиры Леонтьева оказалась рассекречена. В ней поселился мужчина, который, по словам близкого друга Леонтьева, является его товарищем. Он поддерживает жилье знаменитости в порядке, ведь оно должно быть в боевой готовности во время приезда исполнителя.

Недавно Леонтьев выступил на концерте у своего приятеля Игоря Крутого. После этого улетел к супруге в Майами. Валерий приезжает в Россию в основном за заработком. Несмотря на то, что недавно артист заявил о прекращении концертной деятельности, он готов выступать на частных мероприятиях и новогодних корпоративах. Кстати, недавно появились сообщения в прессе, что певец значительно поднял гонорар за появление на сцене. Теперь стоимость его работы составит 15 миллионов рублей, плюс бытовой и технический райдер.


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