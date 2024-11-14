Недавно родившая Мария Погребняк выступила с громким заявлением

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14.11.2024, 20:35, Новости дня
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Блогер Мария Погребняк не так давно стала мамой в четвертый раз. Однако ее счастье и семейный покой нарушает состояние дома, в котором бывшая жена футболиста проживает с семьей.

Погребняк выступила с громким заявлением. Через соцсети знаменитость пожаловалась на управляющую компанию. Основной претензией является отсутствие пандусов в ее подъезде. Блогер рассказала, как ежедневно поднимает тяжелую коляску на руках, при этом подвергая жизнь и здоровье ребенка опасности. Ведь при наклоне малыш легко может выскользнуть из своего транспортного средства.

36-летняя мама не стесняется просить помощи у охранников, которые помогают ей переносить коляску вместе с малышом. Но помимо этого звезда “Сокровищ императора” утверждает, что их элитный подъезд выглядит намного хуже, чем в домах эконом-класса. При этом она постоянно платит взносы на ремонт, который так и остается только на бумаге. Штукатурка на стенах давно облупилась, а разметка на парковке нуждается в обновлении. Дому, к слову, всего лишь 6 лет.

Управляющая компания в свою очередь обещает решить вопрос с пандусом, но пока все остается на месте.

Напомним, Мария Погребняк в конце августа сочеталась браком со своим возлюбленным и отцом ребенка Игорем Головинским. Блогер воспитывает еще троих сыновей от первого брака с футболистом Павлом Погребняком. Супруги официально развелись в 2023 году после 17 лет брака.


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