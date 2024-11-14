 

Росфинмониторинг внес галериста Марата Гельмана в список террористов и экстремистов

14.11.2024, 17:55, Новости дня
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Галерист Марат Гельман, который вскоре за два месяца до нападения РФ на Украину был признан в РФ иноагентом, в четверг, 14 ноября был внесен в список Росфинмониторинга, в котором содержатся имена лиц и названия организаций, “в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору”.

Как пишет российское информационное агентство Interfax, российское законодательство позволяет банкам замораживать средства лиц и компаний из данного списка, их банковское обслуживание приостанавливается.

Марат Гельман с 2014 года, с года аннексии Крыма, проживает в Черногории. В 2022 году российские власти объявили его в розыск.


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