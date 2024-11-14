 

В Бразилиа прогремели взрывы у здания Верховного суда

14.11.2024, 16:15, Новости дня
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В столице Бразилии, городе Бразилиа, взорвал себя мужчина, который пытался проникнуть в здание Верховного суда, но не был пропущен охраной. Мужчина погиб. Еще одно устройство взорвалось в его автомобиле, запаркованном неподалеку.

Район был оцеплен. Чтобы убедиться в отсутствии на месте других взрывных устройств, полиция задействовала робота-сапера. Начато расследование. Других пострадавших не было.

Личность злоумышленника установлена. Это 59-летний Франсиско Вандерлей Луис, согласно предварительной информации – сторонник бывшего президента Жаира Болсонару, проигравший в 2020 году на выборах в городской совет Санта-Катарины.

Франциско публиковал в социальных сетях сообщения, в которых угрожал совершить теракт против представителей левого политического истеблишмента, которых он называл “дерьмовыми коммунистами”.


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