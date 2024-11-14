 

Reuters – администрация Трампа готовит массовые “чистки” в Пентагоне

14.11.2024, 12:55, Новости дня
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Согласно агентству Reuters, в окружении новоизбранного президента США готовят списки представителей военного командования, которые будут уволены после вступления Дональда Трампа в должность. Среди кандидатов на увольнение – и члены Объединенного комитета начальников штабов.

Неясно, стоит ли за этим планом сам Трамп, отмечает агентство, однако в ходе предвыборной кампании он заявлял о необходимости увольнения генералов, придерживающихся “воук-повестки”, а также ответственных за поспешный уход из Афганистана в 2021 году. Но известно, что Трамп не особо любит тех, кто с ним не согласен.

Один из источников агентства рассказал, что среди потенциальных жертв “чистки”, – офицеры, близкие к бывшему главе комитета начальников штабов Майклу Милли. В книге Боба Вудворда “Война” Милли называет Трампа “фашистом”. По словам источника, все, кто связан с генералом, будут уволены.

О планах Трампа может свидетельствовать и выдвижение на пост министра обороны консервативного радиоведущего Пита Хегсета, который в прошлом призывал к радикальной смене руководства Пентагона. “Без массовых увольнений мы не будем готовы защитить страну и победить врагов”, – написал он в своей последней книге.

Reuters считает, что отставной капитан Хегсет, не имеющий опыта политического или военного руководства, может столкнуться с проблемами при утверждении его кандидатуры в Сенате. Однако палата с республиканским большинством может не пойти на конфронтацию с президентом-республиканцем.

Один из источников напоминает: незаменимых нет. “Всегда есть люди, готовые занять следующую ступеньку. Во Вторую Мировую 30-летние и компетентные быстро стали генералами. И знаете что? Мы победили в той войне”, – говорит он.


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