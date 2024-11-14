 

Правительство Нидерландов рассматривает возможность лишения иммигрантов-антисемитов гражданства

14.11.2024, 11:15, Новости дня
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Три из четырех партий, входящих в правящую в Нидерландах коалицию, выступили в поддержку лишения гражданства лиц с двойным гражданством, признанных виновными в антисемитизме. Об этом пишет Dutch News.

“Антисемитизм – форма террора. Цель террористов – посеять страх. Термин “терроризм” вполне описывает то, что произошло в прошлый четверг”, – заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. Он также сообщил: правительство проверит возможность лишения антисемитов со вторым паспортом гражданства.

Вечером в четверг, 7 ноября, в Амстердаме произошли массовые нападения на израильтян после игры между тель-авивским “Маккаби” и амстердамским “Аяксом”. Матч израильтяне проиграли со счетом 0:5. По многим признакам, эта акция была спланирована заранее. Нападения происходили в различных точках города, в том числе, у гостиниц, в которых остановились туристы из Израиля.

Лидер нидерландской партии Партии свободы Герд Вилдерс назвал заявление премьера прекрасными новостями. “Глава правительства подтвердил, что юридическое преследование организаторов “охоты на евреев” будет вестись на основании статьи о терроризме. Антисемитизм станет основанием для лишения иммигрантов гражданства”, – написал он в социальной сети Х.


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