 

Итоги выборов – республиканцы сохранили контроль над Палатой представителей Конгресса США

14.11.2024, 8:00, Новости дня
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Республиканская партия сохранила контроль над Палатой представителей Конгресса США, получив 218 мест в законодательном собрании.

Всего в Палате представителей 435 мест.

Окончательные результаты еще неизвестны, завершается подсчет голосов в Калифорнии. На данный момент демократы набирают 208 мест. Но уже очевидно, что большинство у республиканцев.


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