Итоги выборов – республиканцы сохранили контроль над Палатой представителей Конгресса США
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Республиканская партия сохранила контроль над Палатой представителей Конгресса США, получив 218 мест в законодательном собрании.
Всего в Палате представителей 435 мест.
Окончательные результаты еще неизвестны, завершается подсчет голосов в Калифорнии. На данный момент демократы набирают 208 мест. Но уже очевидно, что большинство у республиканцев.
Смотреть комментарии → Комментариев нет