 

Прокуратура Парижа требует приговорить Ле Пен к тюремному заключению

14.11.2024, 1:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прокуратура Парижа потребовала в среду, 13 ноября, приговорить лидера парламентской фракции “Национальное объединение” Марин Ле Пен к тюремному заключению и запретить ей баллотироваться на государственные должности, включая пост президента, в течение пяти лет.

Ле Пен, ее партия “Национальное объединение” и еще 24 человека, включая действующих и бывших французских законодателей и членов Европарламента, обвиняются в фиктивном найме парламентских помощников и растрате средств Европарламента.

Издание Politico.eu написало, что прокуратура настаивает на вынесении Ле Пен самого сурового приговора из всех фигурантов дела. Обвинение просит приговорить лидера “Национального объединения” к пяти годам, из которых три будут условными, а также оштрафовать ее на 300 тысяч евро.

По информации телеканала France24, ожидается, что слушания в суде завершатся 27 ноября, приговор будет вынесен позднее.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Лолите Милявской – 61: 5 интересных фактов из жизни российской певицы

13.11 / Дональд Трамп сообщил, что следующим госсекретарем станет сенатор Марко Рубио

13.11 / В ноябре приостановит свою работу музей истории ГУЛАГа в Москве

13.11 / Шахназаров отчитался о помощи армии в войне с Украиной – “Мосфильм” передал 36 танков

13.11 / Муцениеце призналась в своей главной ошибке в отношении сына

13.11 / Киркоров раскрыл новые обстоятельства “голой вечеринки”

13.11 / Онемевший Shaman, бледный Борисов, черный Малахов: звезды простились с Коробковым-Землянским

13.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 994-й день войны

13.11 / Вынесен приговор американскому военнослужащему, рассказавшему, что США шпионят за Израилем

13.11 / Блинкен – “ЦАХАЛ достиг своих целей в Газе, пора прекращать войну”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика