Прокуратура Парижа требует приговорить Ле Пен к тюремному заключению

Прокуратура Парижа потребовала в среду, 13 ноября, приговорить лидера парламентской фракции “Национальное объединение” Марин Ле Пен к тюремному заключению и запретить ей баллотироваться на государственные должности, включая пост президента, в течение пяти лет.

Ле Пен, ее партия “Национальное объединение” и еще 24 человека, включая действующих и бывших французских законодателей и членов Европарламента, обвиняются в фиктивном найме парламентских помощников и растрате средств Европарламента.

Издание Politico.eu написало, что прокуратура настаивает на вынесении Ле Пен самого сурового приговора из всех фигурантов дела. Обвинение просит приговорить лидера “Национального объединения” к пяти годам, из которых три будут условными, а также оштрафовать ее на 300 тысяч евро.

По информации телеканала France24, ожидается, что слушания в суде завершатся 27 ноября, приговор будет вынесен позднее.