 

Дональд Трамп сообщил, что следующим госсекретарем станет сенатор Марко Рубио

13.11.2024, 23:40, Новости дня
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Избранный президент Дональд Трамп официально назвал сенатора от Флориды Марко Рубио своим кандидатом на пост государственного секретаря.

“Марко станет сильным защитником нашего народа, верным другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам”, – заявил Трамп.

Рубио занимает предельно жесткую позицию в отношении Ирана, выступает против выхода США из NATO и делал заявления в поддержку Украины, в то же время призывая ее к переговорам с Россией. Он также известен своей непримиримой позицией в отношении Китая, считая его угрозой для экономической и военной мощи США.


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