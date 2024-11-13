Дональд Трамп сообщил, что следующим госсекретарем станет сенатор Марко Рубио

Избранный президент Дональд Трамп официально назвал сенатора от Флориды Марко Рубио своим кандидатом на пост государственного секретаря.

“Марко станет сильным защитником нашего народа, верным другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам”, – заявил Трамп.

Рубио занимает предельно жесткую позицию в отношении Ирана, выступает против выхода США из NATO и делал заявления в поддержку Украины, в то же время призывая ее к переговорам с Россией. Он также известен своей непримиримой позицией в отношении Китая, считая его угрозой для экономической и военной мощи США.