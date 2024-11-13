В ноябре приостановит свою работу музей истории ГУЛАГа в Москве

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13.11.2024, 22:00, Новости дня
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Музей истории ГУЛАГа в Москве приостанавливает работу с 14 ноября. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале музея. Официальная причина закрытия – нарушения пожарной безопасности.

“В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности. Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены”, – говорится в сообщении, опубликованном администрацией учреждения.

В сообщении уточняется, что приобретенные билеты на мероприятия и посещение экспозиции можно в любое время вернуть и получить деньги.

Музей истории ГУЛАГа открылся в 2001 году.


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