В ноябре приостановит свою работу музей истории ГУЛАГа в Москве

Музей истории ГУЛАГа в Москве приостанавливает работу с 14 ноября. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале музея. Официальная причина закрытия – нарушения пожарной безопасности.

“В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности. Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены”, – говорится в сообщении, опубликованном администрацией учреждения.

В сообщении уточняется, что приобретенные билеты на мероприятия и посещение экспозиции можно в любое время вернуть и получить деньги.

Музей истории ГУЛАГа открылся в 2001 году.