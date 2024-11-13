 

Онемевший Shaman, бледный Борисов, черный Малахов: звезды простились с Коробковым-Землянским

13.11.2024, 18:05, Новости дня
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Антона Коробкова-Землянского знал весь шоу-бизнес. Он работал на радио и на телевидении, был пресс-секретарем Филиппа Киркорова и Shaman. Как говорят, Ярослав Дронов принял серьезное финансовое участие в организации достойных похорон своего соратника, друга и помощника. Красивый гроб, живые цветы, музыканты, место на престижном участке элитного некрополя – все это стоит больших денег.

С Антоном Коробовым-Землянским Shaman был в 8 ноября на юбилейном вечере Игоря Крутого в Live Арене. Они планировали поездку в Липецк и Петербург, Антон шутил с родителями певца. Как оказалось, это была их последняя встреча. На следующий день звездного пресс-секретаря не стало из-за сердечного приступа.

И сегодня и Shaman, и его родители собрались у гроба человека, ставшего им как родственник. Казалось, Ярослав онемел от постигшего горя – у гроба он не проронил ни слова, а просто стоял и смотрел на Антона.

Дмитрий Борисов, с которым Антон Коробков-Землянский часто пересекался в студии Первого канала, был бледный. Андрей Малахов в черном пальто казался почерневшим от горя. Яна Чурикова, Игорь Наджиев, Игорь Матвиенко – все они знала Антона и не могли не попрощаться с ним. В этот день горе объединило звезд телевидения и сцены…


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