 

Вынесен приговор американскому военнослужащему, рассказавшему, что США шпионят за Израилем

13.11.2024, 15:25, Новости дня
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В США приговорен к 15 годам лишения свободы военнослужащий подразделения разведки ВВС Национальной гвардии США в Массачусетсе Джек Тейшейра, который публиковал на интернет-платформе Discord секретную информацию, к которой имел доступ.

Публиковать документы Джек начал в феврале 2022 года, вскоре после российского вторжения в Украину. Публикации содержали оценки разведки США по поводу потерь сторон, о деятельности российских спецслужб, об оказании помощи Украине. В них давалась скептическая оценка боеспособности вооруженных сил Украины.

Как пишет телеканал France 24

, в них также рассказывалось, что США шпионят за такими своими союзниками, как Южная Корея и Израиль.

Тейшейра признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Однако обвинитель Джошуа Леви подчеркнул, что решения о публикации новых документов принимались им ежедневно, месяц за месяцем, в течение более, чем года.


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