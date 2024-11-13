Вынесен приговор американскому военнослужащему, рассказавшему, что США шпионят за Израилем

В США приговорен к 15 годам лишения свободы военнослужащий подразделения разведки ВВС Национальной гвардии США в Массачусетсе Джек Тейшейра, который публиковал на интернет-платформе Discord секретную информацию, к которой имел доступ.

Публиковать документы Джек начал в феврале 2022 года, вскоре после российского вторжения в Украину. Публикации содержали оценки разведки США по поводу потерь сторон, о деятельности российских спецслужб, об оказании помощи Украине. В них давалась скептическая оценка боеспособности вооруженных сил Украины.

Как пишет телеканал France 24

, в них также рассказывалось, что США шпионят за такими своими союзниками, как Южная Корея и Израиль.

Тейшейра признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Однако обвинитель Джошуа Леви подчеркнул, что решения о публикации новых документов принимались им ежедневно, месяц за месяцем, в течение более, чем года.