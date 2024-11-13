 

Блинкен – “ЦАХАЛ достиг своих целей в Газе, пора прекращать войну”

13.11.2024, 13:45, Новости дня
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в Брюсселе, заявил, что Израиль достиг в секторе Газы поставленных им самим целей. По его словам, теперь пришло время завершить войну.

Блинкен, покидающий пост через два месяца, сообщил: возникли условия для того, чтобы ЦАХАЛ покинул сектор без возвращения анклава под власть ХАМАСа. Он подчеркнул, что у Израиля было полное право на самооборону после нападения группировки 7 октября 2023 года.

Представитель администрации признал, что Израиль принял меры по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы, однако на этом направлении еще многое нужно сделать.

Отметим: одной из главных целей операции ЦАХАЛа в секторе Газы было возвращение домой похищенных, среди которых были и американские граждане. 101 человек до сих пор удерживаются террористами. Предполагается, что десятки из них не пережили плена.


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