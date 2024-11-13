 

Архиепископ Кентерберийский ушел в отставку из-за дела о насилии в отношении детей

13.11.2024, 12:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Духовный глава Англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, сообщил об уходе со своего поста в связи с обвинениями, что он не передавал в полицию информацию о случаях сексуализированного насилия в отношении детей.

Согласно расследованию, архиепископ и другие сановники церкви знали о деятельности адвоката Джона Смита, который совершал преступления против мальчиков и подростков в христианских детских лагерях в Африке и Великобритании. Его жертвами стало по меньшей мере 100 человек.

Уэлби признал, что с 2013 года располагал информацией о происходящем, но не стал передавать ее в полицию. По его словам, он был уверен, что правоохранительные органы уже располагают этим сведениями. Адвокат скончался в 2018 году, до завершения ведущегося против него расследования.

“Я должен взять на себя личную и институциональную ответственность за бездействие в отношении этих отвратительных злоупотреблений. Это требуют и интересы Церкви Англии. Покидая должность, я делаю это в скорби вместе со всеми жертвами и пережившими издевательство”, – заявил священнослужитель.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / В Лондоне умер российский журналист и шеф-повар Алексей Зимин

13.11 / Главой Пентагона станет телеведущий, Трамп объявил должность Маска в своей администрации

13.11 / “Ястребы” в администрации Трампа – Рубио – госсекретарь, Вальц – советник по нацбезопасности

13.11 / Генпрокуратура Украины – жертвами агрессии РФ стали 589 детей. Трое погибших в Кривом Роге 11 ноября

12.11 / Трамп объявил, что послом в Израиле будет назначен Майк Хакаби

12.11 / Зеленский – в Курской области ВСУ противостоят 50 тысяч российских солдат

12.11 / Внедорожник въехал в толпу в Чжухае накануне открытия авиашоу – десятки погибших

12.11 / Педиатра Надежду Буянову в Москве приговорили к 5,5 годам колонии за “фейки об армии РФ”

12.11 / В Лиссабоне напротив посольства РФ открыли памятник Алексею Навальному

12.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 993-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика