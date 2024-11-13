Архиепископ Кентерберийский ушел в отставку из-за дела о насилии в отношении детей

Духовный глава Англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, сообщил об уходе со своего поста в связи с обвинениями, что он не передавал в полицию информацию о случаях сексуализированного насилия в отношении детей.

Согласно расследованию, архиепископ и другие сановники церкви знали о деятельности адвоката Джона Смита, который совершал преступления против мальчиков и подростков в христианских детских лагерях в Африке и Великобритании. Его жертвами стало по меньшей мере 100 человек.

Уэлби признал, что с 2013 года располагал информацией о происходящем, но не стал передавать ее в полицию. По его словам, он был уверен, что правоохранительные органы уже располагают этим сведениями. Адвокат скончался в 2018 году, до завершения ведущегося против него расследования.

“Я должен взять на себя личную и институциональную ответственность за бездействие в отношении этих отвратительных злоупотреблений. Это требуют и интересы Церкви Англии. Покидая должность, я делаю это в скорби вместе со всеми жертвами и пережившими издевательство”, – заявил священнослужитель.