 

Главой Пентагона станет телеведущий, Трамп объявил должность Маска в своей администрации

13.11.2024, 7:10, Новости дня
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Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что номинировал на пост министра обороны США Пита Хегсета.

44-летний Питер Брайан Хегсет окончил Гарвард и Принстон. Он служил в американской армии в составе национальной гвардии Миннесоты, в том числе на базе Гуантанамо на Кубе, а также в Ираке и Афганистане. Имеет воинское звание майора. Работал телеведущим и политическим комментатором на телеканале Fox News. Хегсет был одним из руководителей группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America.

Также Трамп объявил, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами (участник президентской гонки в Республиканской партии) возглавят новый Департамент государственной эффективности (DOGE). По словам Трампа, задачами DOGE будут “демонтаж правительственной бюрократии”, сокращение “избыточных правил” и “расточительных расходов”, реструктуризация федеральных агентств.

Илон Маск, комментируя свое назначение, пообещал, что деятельность нового департамента будет отражена в интернете для максимальной прозрачности. “В любое время, когда общественность думает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!” – написал он. Маск также сообщил, что DOGE будет вести таблицу “лидеров по самым безумно глупым тратам” средств американских налогоплательщиков, и назвал работу нового ведомства “угрозой для бюрократии”.


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