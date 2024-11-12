 

В биографии Лиз Трасс утверждается, что она готовилась к применению Россией ядерного оружия

12.11.2024, 12:55, Новости дня
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В новой биографии бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс рассказывается, что осенью 2022 года последние дни своей короткой каденции на Даунинг-стрит, 10 она провела, готовясь к возможному российскому ядерному удару по Украине.

Согласно книге, озаглавленной “Out of the Blue” (“Ниоткуда”), написанной журналистами Гарри Коулом и Джеймсом Хилом, Трасс посвящала часы изучению метеорологических материалов, опасаясь, что радиоактивное облако, в случае российского удара, достигнет Великобритании.

В публикации отмечается: на определенном этапе главе правительства сообщили, что ядерное оружие может быть применено в ближайшие часы. При этом, согласно полученной от американской администрации информации, шанс на применение Путиным ядерного оружия оценивались в 50%.

18 октября 2022 года в Вашингтон направился министр обороны Великобритании Бен Уоллас. В тот же период президент США Джо Байден заявил о прямой угрозе применения Россией ядерного оружия, напомнив о невозможности одержать победу в ядерной войне.

Трасс была премьер-министром Великобритании с 6 сентября по 25 октября 2022 года. Это была самая короткая и одна из самых провальных каденций главы британского правительства. Она была 13-м и последним премьер-министром королевы Елизаветы Второй, скончавшейся 8 сентября 2022 года.


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