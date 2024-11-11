 

Кандидат на пост посла США в ООН – Байден поддерживает Рамаллу, хотя она платит террористам

11.11.2024, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Конгрессвумен Элис Стефаник, которую Дональд Трамп намерен назначить на должность посла постоянного представителя США при ООН, в своем Х-блоге раскритиковала администрацию Байдена за поддержку Рамаллы.

В своем блоге Стефаник написала, что хотя администрации Байдена-Харрис известно, что Палестинская администрация продолжает платить террористам, Белый дом не ввел санкций в отношении Рамаллы как этого требует закон по борьбе с террором.

В этой публикации конгрессвумен называет Израиль “великим союзником” США и говорит, что позиция Белого дома с окончанием каденции Байдена изменится.

Отметим, что 11 ноября телеканал CNN передал, что избранный президент США Дональд Трамп предложил Элис Стефаник должность посла США в ООН при своей новой администрации.

Элис Стефаник 40 лет. Она является членом Палаты представителей США от 21-го избирательного округа Нью-Йорка (первая женщина, занявшая это место, а также первый политик-республиканец с 1993 года). Стефаник было 30 лет, когда она впервые была избрана в Палату представителей США в Нью-Йорке в 2014 году. На тот момент она была самой молодой женщиной, избранной в Конгресс. В последние годы последовательно поддерживает Трампа.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Тест: угадай страну по изображению животных на денежных купюрах

11.11 / Киркоров раскрыл самый большой секрет Крутого

11.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 992-й день войны

11.11 / Израильскую систему ПРО “Хец-3” развернут в Германии в 2025 году

11.11 / Минюст США – агент КСИР планировал атаку против израильтян в Шри-Ланке

11.11 / Трамп предложил пост посла США в ООН Элис Стефаник

11.11 / После пяти лет реставрации в Париже “заговорили” колокола Нотр-Дам

11.11 / В Амстердаме полиция разогнала пропалестинскую демонстрацию, 50 человек задержаны

11.11 / The Washington Post – Трамп поговорил с Путиным еще на прошлой неделе

10.11 / Салливан призвал Трампа не прекращать поддержку Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика