Кандидат на пост посла США в ООН – Байден поддерживает Рамаллу, хотя она платит террористам

Конгрессвумен Элис Стефаник, которую Дональд Трамп намерен назначить на должность посла постоянного представителя США при ООН, в своем Х-блоге раскритиковала администрацию Байдена за поддержку Рамаллы.

В своем блоге Стефаник написала, что хотя администрации Байдена-Харрис известно, что Палестинская администрация продолжает платить террористам, Белый дом не ввел санкций в отношении Рамаллы как этого требует закон по борьбе с террором.

В этой публикации конгрессвумен называет Израиль “великим союзником” США и говорит, что позиция Белого дома с окончанием каденции Байдена изменится.

Отметим, что 11 ноября телеканал CNN передал, что избранный президент США Дональд Трамп предложил Элис Стефаник должность посла США в ООН при своей новой администрации.

Элис Стефаник 40 лет. Она является членом Палаты представителей США от 21-го избирательного округа Нью-Йорка (первая женщина, занявшая это место, а также первый политик-республиканец с 1993 года). Стефаник было 30 лет, когда она впервые была избрана в Палату представителей США в Нью-Йорке в 2014 году. На тот момент она была самой молодой женщиной, избранной в Конгресс. В последние годы последовательно поддерживает Трампа.