 

Минюст США – агент КСИР планировал атаку против израильтян в Шри-Ланке

11.11.2024, 8:40, Новости дня
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В обвинительном заключении, предъявленном заочно в США члену “Корпуса стражей исламской революции” (КСИР) 51-летнему Фархаду Шакери и двум его пособникам, говорится, что, помимо прочего, ему было приказано осуществить нападения на израильтян в Шри-Ланке.

Согласно тексту обвинения, Шакери планировал совершить атаку против израильтян в Шри-Ланке в октябре 2024 года, в годовщину трагедии 7/10. Целью должны были стать израильские туристы, отдыхавшие в районе залива Аругам.

Кроме того, Шакери было поручено убить двух еврейских бизнесменов, проживающих в Нью-Йорке и активно выступающих в соцсетях в поддержку Израиля. За это ему был обещан один миллион долларов.

Ранее министерство юстиции США заявило, что Иран готовил несколько убийств на территории США, в том числе и убийство Дональда Трампа. Минюст США предъявил (заочно) обвинения Фархаду Шакери и двум его пособникам.

Согласно заявлению генпрокурора Меррика Гарланда, Шакери должен был организовать убийство американского журналиста иранского происхождения, критика режима аятолл. Для этого Шакери завербовал двух пособников: 49-летнего Карлайла Ривейру, известного как “Поп”, и 36-летнего Джонатана Лоудхолта; оба они являются жителями Нью-Йорка. Оба они арестованы. Фархад Шакери остается на свободе и, как полагают, живет в Иране.

Также Иран поручил Шакери подготовить убийство избранного президента Дональда Трампа.

“В мире мало субъектов, которые представляют такую же серьезную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, как Иран, – заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд. – Министерство юстиции предъявило обвинение агенту иранского режима, которому было поручено с помощью сообщников действовать против целей Ирана, одной из которых является президент Дональд Трамп. Мы также арестовали двух человек, которые, как мы утверждаем, были завербованы, чтобы заставить замолчать и убить на территории США американского журналиста, известного критика иранского режима. Мы не потерпим попыток иранского режима поставить под угрозу американский народ и национальную безопасность Америки”.

Напомним, согласно публикациям СМИ, Иран готовит покушение на Трампа в качестве возмездия за ликвидацию в 2020 году командира подразделения “Кудс” Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. В ходе избирательной кампании Трамп пережил два покушения.

В июле 2024 года пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил о непричастности Тегерана к покушениям на Трампа, однако подчеркнул, что Иран будет добиваться, чтобы он тот предстал перед судом за причастность к убийству Сулеймани.


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