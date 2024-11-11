 

Трамп предложил пост посла США в ООН Элис Стефаник

11.11.2024, 7:05, Новости дня
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Избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элис Стефаник должность посла США в ООН при своей новой администрации, передает CNN.

a href=”https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7″ target=”_blank”>Элис Стефаник 40 лет. Она является членом Палаты представителей США от 21-го избирательного округа Нью-Йорка (первая женщина, занявшая это место, а также первый политик-республиканец с 1993 года). Стефаник было 30 лет, когда она впервые была избрана в Палату представителей США в Нью-Йорке в 2014 году. На тот момент она была самой молодой женщиной, избранной в Конгресс. В последние годы последовательно поддерживает Трампа.


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