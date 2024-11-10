Собянин: Силами ПВО уничтожены четыре БПЛА в Раменском городском округе

На месте работают специалисты экстренных служб.

Всего же за сегодняшнюю ночь над российскими регионами уничтожено 23 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Больше всего вражеских дронов было перехвачено над Брянской областью – 17 штук, над Ростовской – три БПЛА, два – над Белгородской областью и один – над Курской.