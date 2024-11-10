 

Принц Уильям раскрыл данные о самочувствии Кейт Миддлтон после борьбы с раком

10.11.2024, 0:35, Новости дня
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Принц отметил, что этот год стал для него особенно трудным — он столкнулся с множеством испытаний как муж, отец и сын. “Это был ужасный год. Думаю, это самый сложный период в моей жизни. Мне было нелегко справляться с теми трудностями, которые обрушились на нашу семью, и при этом оставаться на правильном пути,” — признался Уильям. Он выразил гордость за свою супругу и отца, отметив, что они преодолели значительные трудности, но для всей семьи это было настоящим испытанием.

К счастью, принц добавил, что Кейт чувствует себя хорошо: “Спасибо, она в порядке. Я надеюсь, что она сможет посмотреть церемонию сегодня вечером. Она всегда поддерживала меня и была невероятной в этот непростой год,” — заявил он, подчеркивая важность поддержки в трудные времена.

В начале года 42-летняя Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, после чего на некоторое время исчезла из публичного пространства. Это вызвало множество слухов и конспирологических теорий о ее состоянии. В сети обсуждали возможные причины ее отсутствия, включая слухи о изменах или тяжелых заболеваниях. Однако в конце марта принцесса Уэльская открыто сообщила о своей борьбе с раком.

Сентябрь принес обнадеживающие новости: Кейт завершила курс химиотерапии и постепенно начала возвращаться к своим официальным обязанностям. Она уже делает редкие появления на публике и даже возобновила занятия спортом, что свидетельствует о ее восстановлении и стремлении к нормальной жизни.

Не только Кейт сталкивается с онкологическими заболеваниями. Король Карл III также борется с раком простаты, а его супруга, королева Камилла, недавно столкнулась с инфекцией дыхательных путей. Эти события показывают, как серьезные болезни затрагивают не только отдельных людей, но и целые семьи, включая королевскую семью Великобритании.


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