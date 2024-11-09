 

Герд Видерс – “Ни один из участников погрома в Амстердаме не был арестован”

09.11.2024, 23:35, Новости дня
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Лидер нидерландской партии Партии свободы Герд Вилдерс сообщил в социальной сети X, что ни один из подозреваемых в причастности к антисемитским беспорядкам в Амстердаме, последовавшим за матчем между “Аяксом” и “Маккаби” (Тель-Авив) не был арестован.

“У меня нет слов. Полиция Амстердама только что подтвердила, что мусульманская охота на евреев в четверг вечером не повлекла за собой арестов. Все задержания были произведены до или во время футбольного матча, а не во время погрома”, – считает политик.

Ранее мэр Амстердама Фемке Халсема и правоохранительные органы сообщали о 62 задержанных. Позднее прокуратура известила, что, за исключением четырех человек, они были освобождены, и 40 получили денежные штрафы.

В ночь на 8 ноября в Амстердаме произошли массовые нападения на израильтян после ле игры между тель-авивским “Маккаби” и амстердамским “Аяксом”. Это игру израильтяне проиграли со счетом 0:5. По многим признакам, эта акция была спланирована заранее. Нападения происходили в различных точках города, в том числе, у гостиниц, в которых остановились туристы из Израиля.


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