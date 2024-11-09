Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 990-й день войны

Министерство обороны РФ 9 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 990-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по “СВО” на территории Украины утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 42-й механизированной бригады ВСУ, 120-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Вильча и Терновая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 60-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области. Отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Курахово и Андреевка Донецкой Народной Республики. Отражена одна контратака противника. Потери ВСУ составили до 770 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”. Уничтожены три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 100-й, 150-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад, 42 отдельного стрелкового батальона ВСУ, 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Тарасовка, Старые Терны, Димитров, Даченское и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера “Viking” шведского производства, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Сухие Ялы и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка “Krab” польского производства и станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”. Уничтожены полевой склад боеприпасов и склад горючего. Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Юрковка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм гаубица “Мста-Б”, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35476 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19151 танк и других боевых бронированных машин, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17501 орудие полевой артиллерии и минометов, 28116 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 75400 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).