Полиция Нидерландов оставила под стражей четверых подозреваемых в нападениях на израильтян

Полиция Нидерландов оставила под стражей четверых подозреваемых в нападениях на израильтян-болельщиков “Маккаби” на улицах Амстердама. Об этом пишет New York Times.

Задержанные подозреваются в “преступлениях на антисемитской почве”. Напомним, всего полиция Амстердама задержала 62 подозреваемых в антиссемитских инцидентах, в течение суток большинство из них были отпущены.

В ночь на 8 ноября в Амстердаме произошли массовые нападения на израильтян после ле игры между тель-авивским “Маккаби” и амстердамским “Аяксом”. Это игру израильтяне проиграли со счетом 0:5. По многим признакам, эта акция была спланирована заранее. Нападения происходили в различных точках города, в том числе, у гостиниц, в которых остановились туристы из Израиля.