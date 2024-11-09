В результате российского авиаудара по городу Купянск погибли два человека

Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате российского авиаудара по городу Купянск погибли два человека, еще один получил ранения, пишет ВВС.

После удара управляемой авиабомбой УАБ-1500 (ее вес составляет 1500 кг) “на двух прохожих – мужчину и женщину – упали провода от электрической сети”.

“Возник пожар. К сожалению, люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные погибших устанавливаются”, – сообщила прокуратура.

Кроме того, в Купянске были повреждены частные и многоквартирные жилые дома и хозяйственные постройки, разрушены 15 гаражей.

Купянск постоянно подвергается обстрелам со стороны российской армии, которая, по данным украинского OSINT-проекта Deep State, находится примерно в трех километрах от города.

К югу от Купянска русские уже подошли к реке Оскол, в результате чего украинский плацдарм на ее левом берегу оказался разрезан надвое.

Власти Украины призывают жителей Купянска эвакуироваться, однако в начале ноября мэр города Андрей Беседин рассказал корреспонденту британской газеты Guardian, что оттуда отказываются уехать около 1,4 тысячи человек.