Теракт в пакистанском городе Кветта, десятки погибших и раненых

В пакистанском городе Кветта террорист-смертник осуществил теракт на железнодорожном вокзале, в результате чего погибли не менее 24 человек. Ранения получили 53 человека в возрасте от 20 до 50 лет, пишет издание Dawn. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии, трое – в критическом.

В местной больнице введен режим чрезвычайной ситуации, и на дежурство вызвано больше врачей.

Взрыв произошел за несколько минут до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар.

Движение поездов в этом районе приостановлено.