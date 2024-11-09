 

Теракт в пакистанском городе Кветта, десятки погибших и раненых

09.11.2024, 15:20, Новости дня
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В пакистанском городе Кветта террорист-смертник осуществил теракт на железнодорожном вокзале, в результате чего погибли не менее 24 человек. Ранения получили 53 человека в возрасте от 20 до 50 лет, пишет издание Dawn. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии, трое – в критическом.

В местной больнице введен режим чрезвычайной ситуации, и на дежурство вызвано больше врачей.

Взрыв произошел за несколько минут до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар.

Движение поездов в этом районе приостановлено.


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