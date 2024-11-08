 

Минюст США – Иран готовил убийства нескольких американских граждан, в том числе Трампа

08.11.2024, 21:00, Новости дня
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Министерство юстиции США заявило, что Иран готовил несколько убийств на территории США, в том числе и убийство Дональда Трампа. Минюст США предъявил (заочно) обвинения члену Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархаду Шакери и двум его пособникам.

Согласно заявлению генпрокурора Меррика Гарланда, Шакери должен был организовать убийство американского журналиста иранского происхождения, критика режима аятолл. Для этого Шакери завербовал двух пособников: 49-летнего Карлайла Ривейру, известного как “Поп”, и 36-летнего Джонатана Лоудхолта; оба они являются жителями Нью-Йорка. Оба они арестованы. Фархад Шакери остается на свободе и, как полагают, живет в Иране.

Также Иран поручил Шакери подготовить убийство избранного президента Дональда Трампа.

“В мире мало субъектов, которые представляют такую же серьезную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, как Иран, – заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд. – Министерство юстиции предъявило обвинение агенту иранского режима, которому было поручено с помощью сообщников действовать против целей Ирана, одной из которых является президент Дональд Трамп. Мы также арестовали двух человек, которые, как мы утверждаем, были завербованы, чтобы заставить замолчать и убить на территории США американского журналиста, известного критика иранского режима. Мы не потерпим попыток иранского режима поставить под угрозу американский народ и национальную безопасность Америки”.


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