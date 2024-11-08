 

Техас – дело приговоренного к смертной казни пересмотрят из-за антисемитизма судьи

08.11.2024, 7:50, Новости дня
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Апелляционный суд штата Техас 6 голосами против 3 постановил, что дело Рэнди Гальперина, приговоренного к смертной казни за соучастие в убийстве полицейского в 2000 году, должно быть пересмотрено из-за антисемитских настроений судьи, который вел процесс.

Гальперин входил в число “Техасской семерки” – заключенных, бежавших из тюрьмы в 2000 году и после побега совершившей серию ограблений и убийство 29-летнего сотрудника полиции.

Один из семерки был найден мертвым, шестеро – арестованы и приговорены к смертной казни. Четверо казнены. Адвокатам Гальперина удалось доказать, что судья Викерс Канингем, который вел судебный процесс, делал вне стен суда антисемитские заявления, и мог быть настроен против


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