СМИ – в Амстердаме предпринята попытка линча израильских туристов

В Амстердаме группа израильтян подверглась нападению толпы. Нападения происходили в различных точках города, в том числе, у гостиниц, в которых остановились туристы из Израиля. И, как пишет Ynet, судя по видео, нападение на израильтян было спланировано заранее.

Нападавшие хвастаются в социальных сетях своими трофеи – загранпаспортами израильтян.

Среди израильтян, по всей видимости, есть раненые. На одном из видео, опубликованных в соцсетях, запечатлено, как несколько человек избивают лежащего на земле мужчину. Радиостанция “Кан Бет” передала, что поступают сообщения о том, что некоторые нападавшие были вооружены ножами, и о попытке наезда на израильтян автомобиле.

Some horrifying "just anti-Zionism" in Amsterdam tonight as Israeli soccer fans are lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?! pic.twitter.com/HMwQgCwJMi

— Eitan Fischberger (@EFischberger) November 8, 2024

Находящиеся на месте событий израильтяне рассказали новостной службе “Кан”, что они не могут найти одного из своих товарищей. Когда они попытались до него дозвониться, им на звонок ответили на арабском.

Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон в своем X-блоге назвал происходящее в Амстердаме “погромом”.

Гидеон Саар, вступивший в должность министра иностранных дел несколько часов назад, написал в Х-блоге, что он говорил о событиях в Нидерландах с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, МИД поддерживает связь с властями Нидерландов. Он также опубликовал номер телефона в Израиле для тех, кто нуждается в срочной помощи: 00-972-253-03-15.

Массовые нападения на израильтян произошли после игры между тель-авивским “Маккаби” и “Аяксом”. Это игру израильтяне проиграли со счетом 0:5.

Из канцелярии главы правительства передали, что Биньямин Нетаниягу распорядился отправить в Амстердам самолет для эвакуации израильтян.

Штаб национальной безопасности опубликовал обращение к израильтянам, находящимся в Амстердаме:

1. Следует запереться в гостиничных номерах и не выходить на улицу.

2. Необходимо избегать демонстрации израильских/еврейских символов.

3. Местная полиция должна быть немедленно проинформирована о любом случае угрозы/нападения, а местное израильское представительство Израиля должно быть проинформировано по телефону 0031646312161. Вы также можете позвонить в ситуационный центр министерства иностранных дел Израиля по телефону 02-5303155.

4. Штаб рекомендует вернуться в Израиль, если есть такая возможность. Ожидаются дополнительные рейсы для вывоза израильтян из Нидерландов в Израиль.