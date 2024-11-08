Принца Уильяма во время рабочего визита встретили в штыки и призвали покинуть страну

В последний день тура, когда принц посетил залив Калк, он столкнулся с протестующими, которые открыто выразили свое недовольство его присутствием. Они скандировали: «Убирайся домой, здесь тебе не рады!», подчеркивая колониальное прошлое Великобритании в Африке.

Визит Уильяма стал напоминанием о сложных отношениях между бывшими колониями и метрополией. Многие африканские страны освободились от британского владычества только в 60-70-х годах, и память о колониальных временах все еще жива в общественном сознании. Принц, несмотря на протесты, не растерялся и продолжил общаться с теми, кто был настроен более дружелюбно. Он быстро переместился к группе волонтеров Национального института спасения на море (NSRI), где продолжил свою программу.

Перед тем как отправиться в море с волонтерами, Уильям шутливо поинтересовался о состоянии воды и вспомнил о своих прежних опытах участия в спасательных операциях. Он выразил ностальгию по этой деятельности и рассказал о своих троих детях, которые интересуются приливными течениями. Принц также встретился с местной жительницей Кейт Уордл, которая вручила ему подарки для его семьи — брелоки для жены и детей.

Уильям отметил, что его семья очень скучает по этому месту и хотела бы побывать здесь вместе с ним. Он подчеркнул, что это был удивительный опыт и что он не хотел бы уезжать. Завершая свой визит, принц встретится с представителями компаний, занимающихся морскими водорослями, чтобы узнать о местных инновациях и их потенциале в восстановлении экосистемы планеты. Эта встреча станет завершающим аккордом его африканского тура и подчеркивает важность экологических инициатив в современном мире.