 

Берни Сандерс – “Демократы проиграли, потому что забыли о рабочем классе и поддержали Нетаниягу”

07.11.2024, 23:30, Новости дня
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Берни Сандерс, представитель радикально левого крыла Демократической партии, называющий себя “демократическим социалистом” и дважды боровшийся за выдвижение кандидатом в президенты, переизбран на четвертый срок в Сенат США, где он представляет штат Вермонт.

83-летний политик прокомментировал поражение Камалы Харрис на президентских выборах. “Демократическая партия оставила рабочий класс, и не должно быть сюрпризом, что рабочий класс оставил ее. Сначала это был белый рабочий класс, теперь черный и латинский”, – заявил он.

По словам политика, 60% американцев живут от зарплаты до зарплаты, в то время как создаваемое американцами богатство лишь увеличивает экономическое неравенство. Он также отметил, что США не предоставляют гражданам медицинское страхование.

“Несмотря на то, что против этого выступает большинство американцев, мы продолжаем выделять миллиарды экстремистскому правительству Нетаниягу, ведущему войну против палестинского народа. Это привело к гуманитарной катастрофе и гибели тысяч детей”, – добавил он.


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