 

Байден в обращении к нации пообещал, что передача власти Трампу будет “мирной и упорядоченной”

07.11.2024, 20:15, Новости дня
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В четверг, 7 ноября, президент Джо Байден выступил с обращением к нации в связи с поражением Демократической партии на выборах и избранием президентом Дональда Трампа.

Байден сообщил, что поздравил Трампа с победой и подчеркнул, что передача власти 20 января будет “мирной и упорядоченной”.

“Мы принимаем выбор, который сделала страна”, – заявил Байден, отметив, что “американская избирательная система честна, справедлива и прозрачна и ей можно доверять”.

Байден также сообщил, что пригласил Трампа в Белый дом на время переходного периода, и тот приглашение принял.


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