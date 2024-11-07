Президент Южной Кореи не исключил поставок оружия Украине

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что не исключает поставок Украине вооружений. Это является отходом от традиционной корейской позиции, согласно которой она не поставляет оружие в зоны конфликтов.

Причиной изменения позиции стала отправка на войну с Украиной тысяч военнослужащих КНДР. Юн Сук Ёль рассказал, что провел разговор с новоизбранным президентом США Трампом и обсудил действия Северной Кореи. Лидер Южной Кореи сообщил о намерении встретиться с Трампом в ближайшем будущем.

“В зависимости от уровня вовлеченности Северной Кореи мы будем постепенно корректировать нашу стратегию поддержки Украины. Это означает, что мы не исключаем и возможности отправки Украине вооружений”, – заявил политик, подчеркнув, что в первую очередь речь идет об оружии оборонительного плана.

По оценке украинской, корейской и западных спецслужб, КНДР направила в Россию более 10000 военнослужащих для участия в войне против Украины. Пхеньян также поставил Москве значительное количество артиллерийских снарядов.