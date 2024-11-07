 

Президент Южной Кореи не исключил поставок оружия Украине

07.11.2024, 15:15, Новости дня
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Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что не исключает поставок Украине вооружений. Это является отходом от традиционной корейской позиции, согласно которой она не поставляет оружие в зоны конфликтов.

Причиной изменения позиции стала отправка на войну с Украиной тысяч военнослужащих КНДР. Юн Сук Ёль рассказал, что провел разговор с новоизбранным президентом США Трампом и обсудил действия Северной Кореи. Лидер Южной Кореи сообщил о намерении встретиться с Трампом в ближайшем будущем.

“В зависимости от уровня вовлеченности Северной Кореи мы будем постепенно корректировать нашу стратегию поддержки Украины. Это означает, что мы не исключаем и возможности отправки Украине вооружений”, – заявил политик, подчеркнув, что в первую очередь речь идет об оружии оборонительного плана.

По оценке украинской, корейской и западных спецслужб, КНДР направила в Россию более 10000 военнослужащих для участия в войне против Украины. Пхеньян также поставил Москве значительное количество артиллерийских снарядов.


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