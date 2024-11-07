 

Выборы в США – подсчет голосов еще не завершен, большинство в Палате представителей под вопросом

07.11.2024, 11:55, Новости дня
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Несмотря на то, что республиканский кандидат Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США, а демократический кандидат Камала Харрис признала свое поражение, подсчет голосов продолжается.

Для победы требуется обеспечить себе голоса 270 выборщиков. Трамп обеспечил себе 294 голоса, Харрис заручилась поддержкой всего 223 членов коллегии. Не объявлены результаты голосования в Аризоне (11 выборщиков) и Неваде (6 выборщиков). На исход президентских выборов эти штаты не повлияют.

Отметим, что согласно опросам, между двумя кандидатами наблюдалось равенство. В реальности перевес Трампа оказался значительным. Одна из причин этого – республиканскому кандидату удалось одержать победу в таких ключевых штатах как Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Джорджия.

Контроль над Сенатом перешел к Республиканской партии. Несмотря на то, что в нескольких штатах продолжается подсчет, уже известно, что республиканцы будут представлены 52 сенаторами, в то время как для большинства нужен 51. У демократов 44 места в Сенате.

Не завершен подсчет и голосов, отданных за членов Палаты представителей Конгресса США. Здесь для большинства требуется 218 мандатов. У республиканцев на данный момент 207, у демократов – 189. Предположительно, и эта палата Конгресса будет контролироваться сторонниками Трампа.

Это дало основанию новоизбранному президенту заявить, что американский народ дал ему беспрецедентный мандат. Демократам же предстоит нелегкий путь извлечения уроков из тяжелого поражения в гонке, в которой, согласно опросам, у них были реальные шансы на победу.


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