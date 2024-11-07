Песков – “Мне неизвестно о планах Путина поздравить Трампа”

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравить Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

“Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства”, – заявил чиновник.

“Мы говорим, что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам”, – добавил он.