 

Ночью системы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронежскую область

07.11.2024, 9:35, Новости дня
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В ночное время в Воронежской области российские силы ПВО сбили более десяти беспилотников в пределах трех районов. О произошедшем сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Александра Гусева.

Граждан просят не приближаться к обнаруженным частям дронов, в случае их нахождения необходимо звонить по номеру единой дежурно-диспетчерской службы – 112.

По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. Ранее ПВО были сбиты два реактивных беспилотника самолетного типа в небе над Брянской областью. После этого стало известно об усилении режима безопасности на объектах гражданского и военного назначения в Дагестане, вызванном атакой БПЛА Вооруженных сил Украины на город Каспийск.


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