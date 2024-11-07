Ночью системы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронежскую область
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В ночное время в Воронежской области российские силы ПВО сбили более десяти беспилотников в пределах трех районов. О произошедшем сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Александра Гусева.
Граждан просят не приближаться к обнаруженным частям дронов, в случае их нахождения необходимо звонить по номеру единой дежурно-диспетчерской службы – 112.
По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. Ранее ПВО были сбиты два реактивных беспилотника самолетного типа в небе над Брянской областью. После этого стало известно об усилении режима безопасности на объектах гражданского и военного назначения в Дагестане, вызванном атакой БПЛА Вооруженных сил Украины на город Каспийск.
Смотреть комментарии → Комментариев нет