Андрей Воробьев: Московская область станет примером для реформы местного самоуправления во всей России

На встрече с главой комитета Госдумы по госстроительству и

законодательству Павлом Крашенинниковым губернатор региона Андрей Воробьев

обсудил ключевые поправки, которые лягут в основу новой системы публичной

власти.

«Сегодня в Московской области действует одноуровневая

система, но это не исключает диалога с муниципальными коллегами, — отметил Воробьев.

— Все изменения, которые мы внедряем, обсуждаем совместно с Советом депутатов,

главами округов и Общественной палатой. Важно, чтобы и новая редакция закона

позволила сохранить эти партнерские отношения».

Московская область, наряду с Калининградской, стала

пилотным регионом, где была внедрена одноуровневая структура МСУ, что позволило

сократить расходы, объединить бюджеты и упростить управление.

«У нас в стране чуть больше 20 регионов, которые

самостоятельно перешли на одноуровневую систему. Московская область – показательный пример», —

подчеркнул Крашенинников.

По его словам, реформа создаст “пешую доступность

власти”, позволив гражданам легко взаимодействовать с органами управления.

Принятие нового закона позволит передать часть полномочий

регионам, сохраняя при этом контроль на местном уровне.