 

Андрей Воробьев: Московская область станет примером для реформы местного самоуправления во всей России

07.11.2024, 9:30, Новости дня
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На встрече с главой комитета Госдумы по госстроительству и
законодательству Павлом Крашенинниковым губернатор региона Андрей Воробьев
обсудил ключевые поправки, которые лягут в основу новой системы публичной
власти.

«Сегодня в Московской области действует одноуровневая
система, но это не исключает диалога с муниципальными коллегами, — отметил Воробьев.
— Все изменения, которые мы внедряем, обсуждаем совместно с Советом депутатов,
главами округов и Общественной палатой. Важно, чтобы и новая редакция закона
позволила сохранить эти партнерские отношения».

Московская область, наряду с Калининградской, стала
пилотным регионом, где была внедрена одноуровневая структура МСУ, что позволило
сократить расходы, объединить бюджеты и упростить управление.

«У нас в стране чуть больше 20 регионов, которые
самостоятельно перешли на одноуровневую систему. Московская область – показательный пример», —
подчеркнул Крашенинников.

По его словам, реформа создаст “пешую доступность
власти”, позволив гражданам легко взаимодействовать с органами управления.

Принятие нового закона позволит передать часть полномочий
регионам, сохраняя при этом контроль на местном уровне.


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