 

Ненавистницы Израиля Тлаиб и Омар переизбраны в Палату представителей Конгресса США

07.11.2024, 5:20, Новости дня
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5 ноября в США также прошли выборы в Палату представителей Конгресса. Представительницы радикально левого крыла Демократической партии Рашида Тлаиб и Ильхан Омар, первые мусульманки в Конгрессе, добились переизбрания.

Тлаиб, по происхождению – палестинка, была переизбрана на четвертый срок от 13-го избирательного округа штата Мичиган, включающего в себя и Дирборн, называемый “мусульманской столицей США”.

Омар – беженка из Сомали, переизбрана на третий срок от 5-го избирательного округа штата Миннесота, включающего в себя Миннеаполис. Этот округ традиционно считается демократическим. На праймериз она победила произраильского кандидата Дона Сэмюэльса.

Обеим политикам, обвиняющим Израиль в “геноциде” палестинцев и поддерживающим движение BDS, выступающее за введение антиизраильских санкций, запрещен въезд в еврейское государство.


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