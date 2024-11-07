 

Камала Харрис признала свое поражение на выборах и призвала сторонников не отчаиваться

07.11.2024, 2:00, Новости дня
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своем выступлении в Вашингтоне признала поражение на выборах и призвала своих сторонников не отчаиваться.

“Мы должны признать результаты выборов. Ранее сегодня я говорила с Трампом и поздравила его с победой. Я сказала, что мы можем помочь ему и его команде с передачей власти и что мы совершим передачу мирным путем”, – сказала она.

“Я признаю поражение на выборах, но не признаю поражение той борьбы, которая стала движущей силой кампании”, – сказала Харрис. Она пообещала продолжить борьбу “за идеалы нации, за идеалы, которые делают лучше Америку”.

Камала Харрис отметила, что многие волонтеры и сторонники Демократической партии могут испытывать отчаянье. Она призвала их не унывать и не оставлять усилий “сделать мир лучше”. “Сейчас не время опускать руки. Сейчас время засучить рукава, организоваться ради свободы и справедливости, ради будущего, которое, мы можем построить вместе”, – сказала политик.


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