 

РФ продолжает террор против Украины – атаки дронов, корейцы на фронте. Видеокомментарий Шейтельмана

06.11.2024, 22:40, Новости дня
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Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта “Непечатное. Говорим о главном”, предлагает вашему вниманию видеокомментарии Михаила Шейтельмана – о событиях, связанных с войной в Украине.

Россия продолжает вести агрессивную войну против Украины, наращивая масштабы атак с использованием иранских дронов. В октябре 2024 года число беспилотников, отправляемых на территорию Украины, увеличилось до 60-100 в день.

Война с РФ принимает международный характер: на фронте появились солдаты из Северной Кореи, которых РФ привлекла, расплатившись за них 700 тысячами тонн риса.

Важным стало и недавнее событие в Молдове: Майя Санду, поддерживающая проевропейский курс, выиграла президентские выборы, что укрепляет позиции Украины и снижает вероятность усиления российских позиций в Приднестровье.

Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель. Его называют тайным героем нескольких революций XXI века. Автор бестселлеров “Не такой, как Тиньков”, документальной антиутопии “Эффект летучей мыши” и других произведений. Проживает в Киеве и освещает российско-украинский конфликт, в том числе для канала “Непечатное”.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Михаила Шейтельмана на канале “Непечатное. Говорим о главном”.


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